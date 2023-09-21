СМИ: Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела о потере юга Украины, сообщает BBC Украина.
Уточняется, что у Залужного еще нет процессуального статуса по этому делу, вскоре его могут вызвать на официальный допрос. Расследование ведется по статьям о госизмене и халатному отношению к военной службе.
Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил ранее, что в начале сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный случайно проговорился о провале контрнаступления украинской армии. Как отметил Риттер, Залужный указал партнерам и коллегам по НАТО, что невозможно говорить о ведении конфликта в стиле Североатлантического альянса при отсутствии его ресурсов, передает «Радиоточка НСН».
В августе Валерий Залужный принимал участие в секретном совещании с генералами Североатлантического альянса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru