Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил ранее, что в начале сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный случайно проговорился о провале контрнаступления украинской армии. Как отметил Риттер, Залужный указал партнерам и коллегам по НАТО, что невозможно говорить о ведении конфликта в стиле Североатлантического альянса при отсутствии его ресурсов, передает «Радиоточка НСН».

В августе Валерий Залужный принимал участие в секретном совещании с генералами Североатлантического альянса.

