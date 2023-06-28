В офисе Зеленского назвали тяжелым ход контрнаступления
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал контрнаступление тяжелым этапом, во время которого требуется терпение и соответствующий подход. Об этом он заявил в интервью газете Washington Post.
Подоляк объяснил ощутимое снижение интенсивности работы на фронте сосредоточением украинской армии на поиске слабых мест у российской обороны, а также разумным распределением имеющихся ресурсов.
Он также призвал к терпению и наблюдателей, сообщает издание.
Ранее днем американский полковник заявил, что украинская армия находится на грани развала. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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