В офисе Зеленского назвали тяжелым ход контрнаступления

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал контрнаступление тяжелым этапом, во время которого требуется терпение и соответствующий подход. Об этом он заявил в интервью газете Washington Post.

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Подоляк объяснил ощутимое снижение интенсивности работы на фронте сосредоточением украинской армии на поиске слабых мест у российской обороны, а также разумным распределением имеющихся ресурсов.

Он также призвал к терпению и наблюдателей, сообщает издание.

Ранее днем американский полковник заявил, что украинская армия находится на грани развала. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:НаступлениеВладимир Зеленский

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