Рогов заявил, что ВСУ потеряли танки и БМП в провалившейся атаке
Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром пошли в наступление на Васильевском направлении, однако атака была отбита. Такое заявление сделал член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что ВСУ понесли большие потери, были подбиты украинские танки и БМП. По его совам, боевые действия высокой интенсивности шли примерно несколько часов.
Ранее, 22 июня, экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) сообщил в интервью НСН, что украинские силы не прекратили контрнаступление на стыке Запорожской области и ДНР. Он отметил, что для попыток прорвать российскую оборону сейчас активно используется артиллерия, сообщает «Радиоточка НСН».
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