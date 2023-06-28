Рогов заявил, что ВСУ потеряли танки и БМП в провалившейся атаке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром пошли в наступление на Васильевском направлении, однако атака была отбита. Такое заявление сделал член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что ВСУ понесли большие потери, были подбиты украинские танки и БМП. По его совам, боевые действия высокой интенсивности шли примерно несколько часов.

Ранее, 22 июня, экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) сообщил в интервью НСН, что украинские силы не прекратили контрнаступление на стыке Запорожской области и ДНР. Он отметил, что для попыток прорвать российскую оборону сейчас активно используется артиллерия, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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