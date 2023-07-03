В офисе Зеленского назвали предстоящий саммит НАТО наиболее значимым за 15 лет

Предстоящий саммит Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года, станет наиболее значительным «начиная с печально известного» саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году. Об этом заявил в своем Twitter советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

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По его словам, члены альянса должны понимать «буквальную глобальную и историческую ответственность» перед миром, а задача НАТО — показать неразрывное единство, стальную волю и силу духа.

Подоляк добавил, что от членов альянса ждут не ярких речей, а конкретных действий. Он также обозначил важность положительного решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в обозримом будущем и принятия решений, связанных с укреплением военной поддержки защитников Украины.

Ранее Подоляк заявил, что Украина де-факто стала членом Североатлантического альянса. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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