В офисе Зеленского анонсировали закон о снижении возраста мобилизации до 18 лет
Власти Украины заканчивают работу над законом, который позволит призывать в армию граждан в возрасте от 18 до 25 лет, на которых мобилизация ранее не распространялась, сообщает Associated Press со ссылкой на заместителя главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Павла Палису.
Он указал на «огромный мобилизационный ресурс» в стране. Чиновник назвал принятие таких мер «честным контрактом», который включает в себя финансовые стимулы, четкие гарантии обучения и выстраивание правильной коммуникации между солдатами и командованием.
Агентство отмечает, что план направлен на поимку в ряды Вооруженных сил Украины преимущественно 18-25-летних, а также ориентирован на украинцев, которые имеют право на отсрочку или были демобилизованы.
Ранее стало известно, что на переговорах с США обсуждалась возможность снижения возраста мобилизации в Украине, однако стороны сохраняют разные позиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru