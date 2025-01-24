В офисе Зеленского анонсировали закон о снижении возраста мобилизации до 18 лет

Власти Украины заканчивают работу над законом, который позволит призывать в армию граждан в возрасте от 18 до 25 лет, на которых мобилизация ранее не распространялась, сообщает Associated Press со ссылкой на заместителя главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Павла Палису.

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Он указал на «огромный мобилизационный ресурс» в стране. Чиновник назвал принятие таких мер «честным контрактом», который включает в себя финансовые стимулы, четкие гарантии обучения и выстраивание правильной коммуникации между солдатами и командованием.

Агентство отмечает, что план направлен на поимку в ряды Вооруженных сил Украины преимущественно 18-25-летних, а также ориентирован на украинцев, которые имеют право на отсрочку или были демобилизованы.

Ранее стало известно, что на переговорах с США обсуждалась возможность снижения возраста мобилизации в Украине, однако стороны сохраняют разные позиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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