Шольц посмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Киеву

Канцлер Германии Олаф Шольц посмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине, сообщает Welt.

Шольц: Берлин и Киев обсуждают гарантии безопасности Украины

Это произошло на итоговой пресс-конференции после саммита G7. Политику был задан вопрос, может ли он раскрыть подробности обещанных со стороны Запада гарантиях безопасности Киеву после российской спецоперации. «Да. Могу», — сказал Шольц, улыбаясь и тихо смеясь.

Также рассмеялись участники встречи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном дальнейшую поддержку Украины и гарантии безопасности Киеву.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры