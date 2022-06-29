Шольц посмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Киеву
Канцлер Германии Олаф Шольц посмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине, сообщает Welt.
Это произошло на итоговой пресс-конференции после саммита G7. Политику был задан вопрос, может ли он раскрыть подробности обещанных со стороны Запада гарантиях безопасности Киеву после российской спецоперации. «Да. Могу», — сказал Шольц, улыбаясь и тихо смеясь.
Также рассмеялись участники встречи.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном дальнейшую поддержку Украины и гарантии безопасности Киеву.
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