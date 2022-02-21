В офисе президента Украины оценили ежемесячные потери от «вторжения» в $2-3 млрд

«Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок», - сказал Шурма в интервью РБК-Украина.

По его словам, бюджет Украины полностью «закрывается» за счет сотрудничества с международными финансовыми организациями. Шурма подчеркнул, что спекулятивное давление на финансовые рынки также давит на курс.

Ранее директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США инсценировали эвакуацию дипломатов и олигархов из Украины, чтобы в мире поверили, что Путин нападет на нее.

