Украина опровергает обстрел Российской территории
Глава МИД Украины сделал заявление, в котором решительно опроверг обвинения в якобы попадании украинских снарядов на российскую территорию. Украинский министр призывает организовать международное расследование инцидентов, о которых информируют российские СМИ.
«Мы решительно опровергаем все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ. Украина не производила никаких подобных обстрелов. Мы призываем немедленно провести беспристрастное международное расследование инцидентов, о которых сообщают российские СМИ», - написал Кулеба в своем Twitter.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело после обстрела Ростовской области с украинской территории. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство, совершенное общеопасным способом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,2 млн+179 тыс. / сут.
Умерли
345 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
12,2 млн+191 тыс. / сут.
- Российские спортсмены на Олимпиаде в Пекине установили новый рекорд по числу наград
- СМИ: Путь беженцев из ЛНР оказался заминирован
- Украина опровергает обстрел Российской территории
- СК возбудил уголовное дело после обстрела Ростовской области с украинской территории
- Депутат Госдумы предложил передать квартиры умерших от коронавируса россиян беженцам
- Снаряд со стороны Украины разрушил дом в Ростовской области
- Из Луганска в Россию отправился первый поезд с беженцами
- Джонсон и Зеленский призвали Путина к переговорам по Донбассу
- Канцлер Германии поделился подробностями дискуссии с Путиным о геноциде
- Джонсон: Драконовских санкций Запада против России может оказаться недостаточно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru