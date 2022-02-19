Украина опровергает обстрел Российской территории

«Мы решительно опровергаем все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ. Украина не производила никаких подобных обстрелов. Мы призываем немедленно провести беспристрастное международное расследование инцидентов, о которых сообщают российские СМИ», - написал Кулеба в своем Twitter.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело после обстрела Ростовской области с украинской территории. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство, совершенное общеопасным способом.



