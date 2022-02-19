Украина опровергает обстрел Российской территории

Глава МИД Украины сделал заявление, в котором решительно опроверг обвинения в якобы попадании украинских снарядов на российскую территорию. Украинский министр призывает организовать международное расследование инцидентов, о которых информируют российские СМИ.

Снаряд со стороны Украины разрушил дом в Ростовской области

«Мы решительно опровергаем все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ. Украина не производила никаких подобных обстрелов. Мы призываем немедленно провести беспристрастное международное расследование инцидентов, о которых сообщают российские СМИ», - написал Кулеба в своем Twitter.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело после обстрела Ростовской области с украинской территории. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство, совершенное общеопасным способом.


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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:МИД УкраиныОпровержениеОбстрелУкраина
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