В Одессе задержали надругавшегося над флагом Украины мужчину

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину вечером 22 июля. Он сорвал государственный флаг с флагштока на улице Космонавта Комарова и бросил его на землю.

Мужчине предъявили обвинение в надругательстве над государственным флагом. Ему грозит до трех лет тюрьмы.

В четверг при взрыве в Одессе пострадало здание генерального консульства Китая. Ударная волна снесла часть стен и выбила окна, сообщает «Радиоточка НСН».

