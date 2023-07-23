В Одессе задержали надругавшегося над флагом Украины мужчину

Полиция Одессы задержала мужчину, сорвавшего флаг Украины и бросившего его на землю. Об этом пишет местное издание «Думская».

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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину вечером 22 июля. Он сорвал государственный флаг с флагштока на улице Космонавта Комарова и бросил его на землю.

Мужчине предъявили обвинение в надругательстве над государственным флагом. Ему грозит до трех лет тюрьмы.

В четверг при взрыве в Одессе пострадало здание генерального консульства Китая. Ударная волна снесла часть стен и выбила окна, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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