В Одессе задержали надругавшегося над флагом Украины мужчину
Полиция Одессы задержала мужчину, сорвавшего флаг Украины и бросившего его на землю. Об этом пишет местное издание «Думская».
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину вечером 22 июля. Он сорвал государственный флаг с флагштока на улице Космонавта Комарова и бросил его на землю.
Мужчине предъявили обвинение в надругательстве над государственным флагом. Ему грозит до трех лет тюрьмы.
В четверг при взрыве в Одессе пострадало здание генерального консульства Китая. Ударная волна снесла часть стен и выбила окна, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru