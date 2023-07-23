В Минобороны РФ опровергли данные Украины об ударе высокоточным оружием по храму в Одессе

«Все назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля т.г. объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились террористические акты против Российской Федерации, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса», - говорится в официальном Telegram-канале ведомства 23 июля.

Планы ударов с применением высокоточного оружия ВС РФ исключают поражение гражданских объектов с мирным населением, а также объекты культурного и исторического наследия.

«С учетом опубликованных жителями кадров из Спасо-Преображенского храма, наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах, в том числе в г. Одесса», – отметили в российском Минобороны.

Ранее стало известно, что в результате ракетного удара по Спасо-Преображенскому собору в Одессе ущерб нанесен православным святыням. Из-под завалов удалось извлечь Касперовскую икону Божией Матери, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



