В Минобороны РФ опровергли данные Украины об ударе высокоточным оружием по храму в Одессе
В Минобороны Российской Федерации заявили, что информация, распространяемая киевскими властями, об ударе высокоточным оружием по Спасо-Преображенскому собору в Одессе не соответствует действительности. Российские военные назвали причиной разрушения главного храма города попадание в объект ракеты Вооруженных сил Украины и безграмотные действия операторов комплекса ПВО.
«Все назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля т.г. объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились террористические акты против Российской Федерации, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса», - говорится в официальном Telegram-канале ведомства 23 июля.
Планы ударов с применением высокоточного оружия ВС РФ исключают поражение гражданских объектов с мирным населением, а также объекты культурного и исторического наследия.
«С учетом опубликованных жителями кадров из Спасо-Преображенского храма, наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах, в том числе в г. Одесса», – отметили в российском Минобороны.
Ранее стало известно, что в результате ракетного удара по Спасо-Преображенскому собору в Одессе ущерб нанесен православным святыням. Из-под завалов удалось извлечь Касперовскую икону Божией Матери, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин назвал число потерь ВСУ
- Путин на переговорах с Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева
- В Минобороны РФ опровергли данные Украины об ударе высокоточным оружием по храму в Одессе
- СМИ: ФНС собирается проверить налоговые декларации более 100 блогеров
- В Минобороны подтвердили ночные удары по Одессе
- Илон Маск собрался провести ребрендинг Twitter
- В Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе попал снаряд
- Господство России в воздухе. Раскрыт секрет провала контрнаступления Украины
- В США заявили о провале новой тактики ВСУ против России
- В Подмосковье мужчина взорвал гранату во время застолья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru