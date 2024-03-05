В Одессе в третий раз за ночь произошли взрывы

В ночь на 5 марта в Одессе раздались несколько взрывов, сообщает «Лента.ру».

В Киеве прогремели взрывы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины заявили об атаке беспилотных летательных аппаратов на область. В регионе была объявлена воздушная тревога. В городе работает система противовоздушной обороны.

Взрывы раздались в Одессе третий раз за ночь.

Ранее в Полтавской области прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Маслов
ТЕГИ:СпецоперацияВзрывыУкраинаОдесса

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