В Одессе в третий раз за ночь произошли взрывы
5 марта 202404:31
В ночь на 5 марта в Одессе раздались несколько взрывов, сообщает «Лента.ру».
Воздушные силы Вооруженных сил Украины заявили об атаке беспилотных летательных аппаратов на область. В регионе была объявлена воздушная тревога. В городе работает система противовоздушной обороны.
Взрывы раздались в Одессе третий раз за ночь.
Ранее в Полтавской области прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru