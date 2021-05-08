Зеленский 8 мая призвал не допустить новой мировой войны

«Если на мгновение представить невозможное и предположить, что человечеству позволили изменить свою историю один раз, лишиться одного периода, я уверен, что все люди на Земле выбрали бы единственный вариант: избежать и не допустить Второй мировой войны. К сожалению, мы не можем этого сделать. Не можем избежать войны в прошлом. Но можем и должны сделать все, чтобы никогда не допустить новой войны в будущем», - заявил Зеленский.

По мнению украинского лидера, все мировые лидеры должны продемонстрировать, что «человечество изучило урок 1939-1945 годов навсегда». Он призвал «наполнить миллионы школьных учебников по истории», романы и фильмы «мантрой о невозможности повторения войны в будущем».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН спрогнозировал возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. По мнению депутата Госдумы, украинский лидер попытается снова уклониться от диалога о войне в Донбассе и затруднит себе путь к возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

