Зеленский 8 мая призвал не допустить новой мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения призвал не допустить новой мировой войны. Видеообращение президента опубликовано на сайте главы государства 8 мая.

Избежать войны. Россия и Украина остановились у «красной линии» в Донбассе

«Если на мгновение представить невозможное и предположить, что человечеству позволили изменить свою историю один раз, лишиться одного периода, я уверен, что все люди на Земле выбрали бы единственный вариант: избежать и не допустить Второй мировой войны. К сожалению, мы не можем этого сделать. Не можем избежать войны в прошлом. Но можем и должны сделать все, чтобы никогда не допустить новой войны в будущем», - заявил Зеленский.

По мнению украинского лидера, все мировые лидеры должны продемонстрировать, что «человечество изучило урок 1939-1945 годов навсегда». Он призвал «наполнить миллионы школьных учебников по истории», романы и фильмы «мантрой о невозможности повторения войны в будущем».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН спрогнозировал возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. По мнению депутата Госдумы, украинский лидер попытается снова уклониться от диалога о войне в Донбассе и затруднит себе путь к возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ВойнаУкраинаВладимир Зеленский
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