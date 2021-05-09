Стало известно, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему российский лидер Владимир Путин не стал поздравлять с Днем Победы президента Украины Владимира Зеленского и главу Грузии Саломе Зурабишвили.

Путин поздравил иностранных лидеров с 76-ой годовщиной Победы

«Для них это повод для выпадов в адрес нашей страны и решающей роли СССР в победе над Гитлером», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Он считает, что с 9 мая нужно поздравить ветеранов и тех жителей Украины и Грузии, кто чтит память о Победе и помнит о совместном подвиге народов Советского Союза.

Напомним, Владимир Путин направил поздравительные телеграммы главам и гражданам иностранных государств. В поздравлениях российский лидер подчеркнул, что в этот день мы с особым чувством гордости и благодарности чтим подвиг наших отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ГрузияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир Путин
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