Стало известно, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы
Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему российский лидер Владимир Путин не стал поздравлять с Днем Победы президента Украины Владимира Зеленского и главу Грузии Саломе Зурабишвили.
«Для них это повод для выпадов в адрес нашей страны и решающей роли СССР в победе над Гитлером», — написал Пушков на своей странице в Twitter.
Он считает, что с 9 мая нужно поздравить ветеранов и тех жителей Украины и Грузии, кто чтит память о Победе и помнит о совместном подвиге народов Советского Союза.
Напомним, Владимир Путин направил поздравительные телеграммы главам и гражданам иностранных государств. В поздравлениях российский лидер подчеркнул, что в этот день мы с особым чувством гордости и благодарности чтим подвиг наших отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу.
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