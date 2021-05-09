Стало известно, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы

«Для них это повод для выпадов в адрес нашей страны и решающей роли СССР в победе над Гитлером», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Он считает, что с 9 мая нужно поздравить ветеранов и тех жителей Украины и Грузии, кто чтит память о Победе и помнит о совместном подвиге народов Советского Союза.

Напомним, Владимир Путин направил поздравительные телеграммы главам и гражданам иностранных государств. В поздравлениях российский лидер подчеркнул, что в этот день мы с особым чувством гордости и благодарности чтим подвиг наших отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу.

