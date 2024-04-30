Маск назвал вопрос о взятии Россией Одессы «единственным оставшимся» в конфликте

Вопрос о взятии Россией Одессы — последний оставшийся в российско-украинском конфликте, считает американский миллиардер Илон Маск. Об этом бизнесмен написал в социальной сети Х.

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Ранее издание Zero Hedge опубликовало пост со словами главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, заявившего об ухудшении ситуации на фронте.

«Возьмет ли Россия в конечном итоге Одессу – это... единственный оставшийся вопрос», — отреагировал на публикацию Маск.

По мнению бизнесмена, Россия планирует полностью освободить территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонскую и Запорожскую области.

Ранее главком ВСУ заявил, что Вооруженные силы РФ имеют значительное преимущество на фронте, пишет RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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