Маск назвал вопрос о взятии Россией Одессы «единственным оставшимся» в конфликте
Вопрос о взятии Россией Одессы — последний оставшийся в российско-украинском конфликте, считает американский миллиардер Илон Маск. Об этом бизнесмен написал в социальной сети Х.
Ранее издание Zero Hedge опубликовало пост со словами главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, заявившего об ухудшении ситуации на фронте.
«Возьмет ли Россия в конечном итоге Одессу – это... единственный оставшийся вопрос», — отреагировал на публикацию Маск.
По мнению бизнесмена, Россия планирует полностью освободить территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонскую и Запорожскую области.
Ранее главком ВСУ заявил, что Вооруженные силы РФ имеют значительное преимущество на фронте, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru