В Одессе появились плакаты с призывами детей не купаться в море
21 июня 202302:01
В Одессе появились социальные плакаты с изображением ребенка, призывающем не купаться в море, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Страна.ua».
Инициатива принадлежит местному горсовету. На билборде изображен плачущий ребенок. Нанесена надпись: «Мама, не веди меня на море».
Купание и вылов рыбы в море и других водоемах в Одессе запрещены с 17 июня. В воде нашли возбудителей холеры после подрыва дамбы Каховской ГЭС.
Ранее в Николаеве запретили купаться и ловить рыбу в реках из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru