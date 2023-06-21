В Одессе появились плакаты с призывами детей не купаться в море

Инициатива принадлежит местному горсовету. На билборде изображен плачущий ребенок. Нанесена надпись: «Мама, не веди меня на море».

Купание и вылов рыбы в море и других водоемах в Одессе запрещены с 17 июня. В воде нашли возбудителей холеры после подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Ранее в Николаеве запретили купаться и ловить рыбу в реках из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

