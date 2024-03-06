В Одессе объявили воздушную тревогу
6 марта 202403:30
В Одессе раздаются взрывы, сообщил в Telegram украинский телеканал «Общественное».
Позже появилась информация еще о двух взрывах в городе.
Кроме того, в области объявлена воздушная тревога.
Она также звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях, в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Ранее в Левобережной части Киева произошло масштабное возгорание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru