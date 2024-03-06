В Одессе объявили воздушную тревогу

В Одессе раздаются взрывы, сообщил в Telegram украинский телеканал «Общественное».

В Одессе в третий раз за ночь произошли взрывы

Позже появилась информация еще о двух взрывах в городе.

Кроме того, в области объявлена воздушная тревога.

Она также звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях, в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в Левобережной части Киева произошло масштабное возгорание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Маслов
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