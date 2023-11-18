В Одессе облили красной краской памятник русскому поэту Пушкину
18 ноября 202320:28
В Одессе вандалы облили краской памятник русскому поэту Александру Пушкину, сообщило местное издание "Думская" в своем Telegram-канале.
Предположительно, это мог сделать местный художник.
Ранее праправнук Александра Пушкина Александр Пушкин раскритиковал тех, кто решил снести памятник писателю в Киеве.
В очереди на снос находятся киевские памятник Щорсу на бульваре Шевченко, могила Ватутина в Мариинском парке, памятник экипажу бронепоезда "Таращанец", памятник князю Воронцову в Одессе, и другие, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне в Финляндии провели митинг против закрытия КПП на границе с РФ
- В Одессе облили красной краской памятник русскому поэту Пушкину
- Sony анонсировала ремастер The Last of Us Part II для PS5
- В Шерегеше открыли самый большой в Европе тюбинг-парк
- D-Russia: продажи российских гаджетов на ОС «Аврора» составили 369 единиц
- В Киевской области уничтожен арсенал боеприпасов ВСУ в районе Карпиловки
- СМИ: Илон Маск может посетить Москву тайно или в последний момент
- Сальдо: Власти Украины приказали не забирать раненных бойцов на левом берегу Херсонской области
- В Волгограде состоится финал Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион»
- СМИ: В Эстонии привезли противотанковые заграждения к КПП на границе с Россией
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru