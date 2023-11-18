В Одессе облили красной краской памятник русскому поэту Пушкину

В Одессе вандалы облили краской памятник русскому поэту Александру Пушкину, сообщило местное издание "Думская" в своем Telegram-канале.

Власти Одессы призвали не трогать памятники Пушкину и Воронцову

Предположительно, это мог сделать местный художник.

Ранее праправнук Александра Пушкина Александр Пушкин раскритиковал тех, кто решил снести памятник писателю в Киеве.

В очереди на снос находятся киевские памятник Щорсу на бульваре Шевченко, могила Ватутина в Мариинском парке, памятник экипажу бронепоезда "Таращанец", памятник князю Воронцову в Одессе, и другие, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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