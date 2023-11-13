Власти Одессы призвали не трогать памятники Пушкину и Воронцову
Памятники российскому поэту Александру Пушкину и Князю Михаилу Воронцову призвали не разрушать, говорится в сообщении на сайте мэрии города.
Инициатором призыва о сохранении стала историко-топонимическая комиссия Одессы.Памятник Пушкину считается одним из самых выдающихся произведений монументального искусства.
В то же время комиссия рекомендовала убрать памятник Льву Толстому, а скульптуры Феликса Дзержинского и Валерия Чкалова перенести в будущий музей.
Ранее местные СМИ сообщили, что украинскому писателю Михаилу Коцюбинскому уберут цитату Максима Горького.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru