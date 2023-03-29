В Одессе демонтировали памятник Ленину
Памятник вождю мировой революции Владимиру Ленину снесли в Одессе. Об этом сообщили местные издания.
Монумент находился на улице Костанди в Киевском районе. Статую демонтировали в среду, 29 марта.
«Юного Ленина больше нет», - написала одесская газета «Думская».
Демонтаж связанных с Россией и СССР памятников начался на Украине в 2015 году с принятием закона о декоммунизации.
Депутаты городского совета Сум отказались переименовывать улицы, названные в честь ученого Дмитрия Менделеева, трижды Героя Советского Союза маршала авиации Ивана Кожедуба и организатора партизанского движения на Украине Сидора Ковпака. Инициатива не набрала достаточного количества голосов, передает НСН.
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