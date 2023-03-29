В Одессе демонтировали памятник Ленину

Монумент находился на улице Костанди в Киевском районе. Статую демонтировали в среду, 29 марта.

«Юного Ленина больше нет», - написала одесская газета «Думская».

Демонтаж связанных с Россией и СССР памятников начался на Украине в 2015 году с принятием закона о декоммунизации.

Депутаты городского совета Сум отказались переименовывать улицы, названные в честь ученого Дмитрия Менделеева, трижды Героя Советского Союза маршала авиации Ивана Кожедуба и организатора партизанского движения на Украине Сидора Ковпака. Инициатива не набрала достаточного количества голосов, передает НСН.

