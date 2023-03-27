В Одессе демонтировали мемориальную доску в честь Суворова

Власти Одессы демонтировали мемориальную доску в честь российского полководца Александра Суворова в центре города. Решение об этом ранее было принято в рамках кампании по «дерусификации» украинских городов.

Памятная доска на одном из жилых домов на улице Приморской в центре Одессы появилась в 1995 году. С 1969 по 1995 год улица называлась в честь Суворова, отмечает местное интернет-издание «Думская».

СМИ: в Одессе снесли памятник Суворову

Ранее в Одессе по решению городского совета снесли памятники российской императрице Екатерине II и Александру Суворову.

В мае 2022 года в Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата поступило предложение ряда общественных организаций и министра обороны РФ Сергея Шойгу о возможности причисления полководца Суворова к лику святых. Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН назвал инициативу политически заказом и плохой тенденцией.



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ФОТО: Дюк Ришелье
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