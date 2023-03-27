В Одессе демонтировали мемориальную доску в честь Суворова

Власти Одессы демонтировали мемориальную доску в честь российского полководца Александра Суворова в центре города. Решение об этом ранее было принято в рамках кампании по «дерусификации» украинских городов.

Памятная доска на одном из жилых домов на улице Приморской в центре Одессы появилась в 1995 году. С 1969 по 1995 год улица называлась в честь Суворова, отмечает местное интернет-издание «Думская».