Кураев назвал политическим заказом идею канонизировать полководца Суворова

Как ранее сообщили ТАСС в Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата, РПЦ рассматривает предложение ряда общественных организаций и министра обороны РФ Сергея Шойгу о возможности причисления полководца Суворова к лику святых. РПЦ намерена собрать материалы о его жизни и информацию о наличии или отсутствии фактов чудотворения, которые считаются обязательным критерием для канонизации. Церковь заявила, что постарается собрать факты «о тех чудесах, которые совершались, о которых мы не знаем» из жизни генералиссимуса.

По мнению Кураева, критерии, которые ранее учитывались при присвоении статуса святого, не работают. Остались либо политический, либо финансовый заказ.

«Для признания человека святым в данном случае нужен политический заказ. Чистая политическая или финансовая целесообразность. Финансовая – если есть народное почитание, как Матрона Московская, например. Политическая - как в случае с адмиралом Федором Ушаковым или как сейчас с Суворовым. У католиков требуется хотя бы два чуда, совершенных по молитвам к этому человеку. У нас даже этого требования нет. Когда-то в Древней Руси считалось, что должны быть нетленные мощи. Этот критерий тоже давно похоронили», – пояснил запрещенный в служении протодиакон.

Александр Суворов (1730-1800) – великий русский полководец. Является обладателем всех российских военных орденов и многих иностранных наград. Участвовал в семи войнах, провел 60 сражений, не проиграв ни одного.

