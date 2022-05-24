Кураев назвал политическим заказом идею канонизировать полководца Суворова

Запрещенный в служении протодиакон в эфире НСН напомнил, что генералиссимус вел в основном захватнические войны, и предложил внимательнее изучить его деятельность как крепостного помещика. 

Политически заказом и плохой тенденцией назвал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев инициативу канонизировать полководца Александра Суворова.

«Это очень плохая тенденция канонизировать всех тех, кто упоминается в школьных учебниках истории со знаком плюс. Когда пантеон гражданских, светских героев отождествляется с пантеоном православных христианских святых, это означает, что у христианской церкви уже просто нет своей шкалы ценностей. В случае с Суворовым – он не вел ни одной оборонительной войны, все его войны, кроме войны против Пугачева, проходили далеко за пределами Российской империи и были чисто захватническими. Кстати, есть интересная тема «Суворов как крепостной помещик», ее было бы интересно исследовать, прежде чем говорить о его канонизации. Думаю, что это тоже стоит учитывать», – считает Кураев.

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Как ранее сообщили ТАСС в Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата, РПЦ рассматривает предложение ряда общественных организаций и министра обороны РФ Сергея Шойгу о возможности причисления полководца Суворова к лику святых. РПЦ намерена собрать материалы о его жизни и информацию о наличии или отсутствии фактов чудотворения, которые считаются обязательным критерием для канонизации. Церковь заявила, что постарается собрать факты «о тех чудесах, которые совершались, о которых мы не знаем» из жизни генералиссимуса.

По мнению Кураева, критерии, которые ранее учитывались при присвоении статуса святого, не работают. Остались либо политический, либо финансовый заказ.

«Для признания человека святым в данном случае нужен политический заказ. Чистая политическая или финансовая целесообразность. Финансовая – если есть народное почитание, как Матрона Московская, например. Политическая - как в случае с адмиралом Федором Ушаковым или как сейчас с Суворовым. У католиков требуется хотя бы два чуда, совершенных по молитвам к этому человеку. У нас даже этого требования нет. Когда-то в Древней Руси считалось, что должны быть нетленные мощи. Этот критерий тоже давно похоронили», – пояснил запрещенный в служении протодиакон.

Александр Суворов (1730-1800) – великий русский полководец. Является обладателем всех российских военных орденов и многих иностранных наград. Участвовал в семи войнах, провел 60 сражений, не проиграв ни одного.

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