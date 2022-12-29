СМИ: в Одессе снесли памятник Суворову

Это произошло в ночь на 29 декабря. Отмечается, что монумент будет перемещен на хранение в Одесский национальный художественный музей.

Ранее сообщалось, что в Одессе начался демонтаж памятника российской императрице Екатерине II, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В конце ноября власти Одессы приняли решение демонтировать памятник Екатерине II. Монумент основателям города — российской императрице и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову — был воздвигнут в 1900 году, демонтирован спустя 20 лет и вновь установлен в 2007 году.

