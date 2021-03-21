В ОБСЕ рассказали об обстреле беспилотника миссии в Донбассе
По беспилотному летательному аппарату (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ был открыт огонь вблизи подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) населенного пункта Веселая Гора около линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщается в отчете миссии 20 марта, информирует РИА Новости.
«Огонь из стрелкового оружия открыли, по оценке, в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия неподалеку от Веселой Горы», - говорится в документе.
По данным пресс-службы СММ ОБСЕ, беспилотник удалось успешно приземлить и покинуть район.
По словам официального представителя Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Якова Осадчего, обстрел БПЛА произвели украинские силовики с бронетраспортера в жилом районе подконтрольного Киеву города Счастье. Это сделано, чтобы сотрудники миссии не зафиксировали действий украинских военных.
Ранее стало известно о готовящейся атаке на позиции ополченцев в Донбассе.
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