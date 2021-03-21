В ОБСЕ рассказали об обстреле беспилотника миссии в Донбассе

«Огонь из стрелкового оружия открыли, по оценке, в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия неподалеку от Веселой Горы», - говорится в документе.

По данным пресс-службы СММ ОБСЕ, беспилотник удалось успешно приземлить и покинуть район.

По словам официального представителя Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Якова Осадчего, обстрел БПЛА произвели украинские силовики с бронетраспортера в жилом районе подконтрольного Киеву города Счастье. Это сделано, чтобы сотрудники миссии не зафиксировали действий украинских военных.

Ранее стало известно о готовящейся атаке на позиции ополченцев в Донбассе.

