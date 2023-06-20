В Николаеве запретили купаться и ловить рыбу в реках из-за разрушения Каховской ГЭС
20 июня 202314:41
Власти Николаева запретили жителям города купаться и ловить рыбу после подрыва Каховской ГЭС. Об этом говорится в сообщении горсовета.
Запрет распространяется на период с 15 июня по 1 июля в Черном море, Бугском и Днепро-Бугском лиманах, а также реках Ингулец, Ингул и Южный Буг.
Накануне Белый дом обвинил Россию в разрушении Каховской ГЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МИД РФ считают, что зерновая сделка завершится 18 июля
- Российский военнослужащий получил премию за уничтожение танка Leopard
- Минобороны: Российские военные за сутки уничтожили восемь складов ВСУ
- Москву в ближайшее время ждут прохладные ночи и тёплые дни
- Госдума ввела наказание за незаконное использование иностранных мессенджеров
- Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов и семь снарядов HIMARS
- Госдума приняла закон о призыве осужденных на военную службу по контракту
- Сербия и Венгрия подписали договор о торговле газом
- В Николаеве запретили купаться и ловить рыбу в реках из-за разрушения Каховской ГЭС
- Москалькова: Более 30 белгородцев удалось вернуть из плена
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru