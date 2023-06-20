В Николаеве запретили купаться и ловить рыбу в реках из-за разрушения Каховской ГЭС

Власти Николаева запретили жителям города купаться и ловить рыбу после подрыва Каховской ГЭС. Об этом говорится в сообщении горсовета.

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Запрет распространяется на период с 15 июня по 1 июля в Черном море, Бугском и Днепро-Бугском лиманах, а также реках Ингулец, Ингул и Южный Буг.

Накануне Белый дом обвинил Россию в разрушении Каховской ГЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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