В Нидерландах допустили решение конфликта на Украине после выборов в США
Ситуация на Украине может решиться после прихода к власти в США нового лидера, заявил голландский правозащитник Якоб де Йонге, передает РИА Новости.
Он считает, что позиция Джо Байдена и его команды по украинскому вопросу не изменится, изменить ситуацию могут только американские выборы.
По его словам, США намерены повторить «корейский сценарий» в российско-украинском конфликте, то есть заморозить линию фронта, однако такой сценарий недопустим для России. Правозащитник допустил, что Вашингтон понимает, что Украина не сможет победить в конфликте, поэтому и пытается оставить все как есть, передает «Радиоточка НСН».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт с Россией нельзя остановить, просто усадив стороны за стол переговоров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru