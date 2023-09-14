В Нидерландах допустили решение конфликта на Украине после выборов в США

По его словам, США намерены повторить «корейский сценарий» в российско-украинском конфликте, то есть заморозить линию фронта, однако такой сценарий недопустим для России. Правозащитник допустил, что Вашингтон понимает, что Украина не сможет победить в конфликте, поэтому и пытается оставить все как есть, передает «Радиоточка НСН».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт с Россией нельзя остановить, просто усадив стороны за стол переговоров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

