В небе над Киевом перед взрывом замечен неопознанный объект

В Киеве перед взрывом в небе заметили неопознанный объект, сообщает «Страна.ua».

Псковский губернатор: сбит неопознанный объект

Предположительно, это метеорит. Ранее сообщалось, что в Киеве прогремел взрыв, после чего объявили воздушную тревогу.

Ранее в Волгоградской области нашли обломки неопознанного объекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:ВзрывыКиев

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