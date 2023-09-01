Псковский губернатор: сбит неопознанный объект

В Пскове уничтожили в небе неопознанный объект, сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу региона Михаила Ведерникова.

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Его заметили наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства. Объект был единичным. Губернатор также опубликовал видео, на котором засняты меры по нейтрализации объекта.

Отмечается, что разрушений нет.

Ранее стало известно, что московские власти вместе с Министерством обороны России могут оборудовать позиции ПВО за сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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