Псковский губернатор: сбит неопознанный объект

Его заметили наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства. Объект был единичным. Губернатор также опубликовал видео, на котором засняты меры по нейтрализации объекта.

Отмечается, что разрушений нет.

Ранее стало известно, что московские власти вместе с Министерством обороны России могут оборудовать позиции ПВО за сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

