В Москве суд заочно арестовал служащую в ВСУ снайпершу из Грузии
12 июня 202406:02
В Москве Басманный суд заочно арестовал снайпершу из Грузии Русудан Иванеишвили, участвующую в боевых действиях против российской армии на Украине, сообщает ТАСС.
Таким образом, удовлетворено ходатайство следствия. Женщине заочно предъявлено обвинение по статье «Участие наёмника в вооружённом конфликте».
По некоторым данным, она применяла пытки к пленным российским военнослужащим и выкладывала ролики с издевательствами в соцсети.
Ранее стало известно об украинских снайпершах-биатлонистках близ Херсона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Количество стран-участников украинской конференции в Швейцарии уменьшилось до 78
- СМИ: Второго фигуранта дела Попова обвинили в мошенничестве и превышении полномочий
- В Москве суд заочно арестовал служащую в ВСУ снайпершу из Грузии
- В Госдуме раскритиковали генералов Минобороны РФ
- Минфин Украины отказал регионам в деньгах на постройку укреплений
- Норвегия выделит Украине 240 млн евро на средства ПВО
- Развожаев: На Севастополь отражена ракетная атака
- Ракета ВСУ попала в крышу дома в Донецке
- Евросоюз хочет ввести санкции против «Совкомфлота»
- В Словакии признали незаконность передачи МиГ-29 Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru