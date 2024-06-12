В Москве суд заочно арестовал служащую в ВСУ снайпершу из Грузии

В Москве Басманный суд заочно арестовал снайпершу из Грузии Русудан Иванеишвили, участвующую в боевых действиях против российской армии на Украине, сообщает ТАСС.

Российские десантники уничтожили украинских снайперов на Артемовском участке

Таким образом, удовлетворено ходатайство следствия. Женщине заочно предъявлено обвинение по статье «Участие наёмника в вооружённом конфликте».

По некоторым данным, она применяла пытки к пленным российским военнослужащим и выкладывала ролики с издевательствами в соцсети.

Ранее стало известно об украинских снайпершах-биатлонистках близ Херсона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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