Российские десантники уничтожили украинских снайперов на Артемовском участке
Уссурийские десантники уничтожили снайперов ВСУ и взяли в плен четверых бойцов противника на Артемовском участке. Об этом сообщает Минобороны.
«Одна из самых результативных снайперских групп российской армии – десантники Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады... уничтожили противника и захватили в плен четверых солдат ВСУ», — указали в военном ведомстве.
Отмечается, что российские военные, получив от разведки данные о действиях украинского снайпера, выдвинулись в указанный район. Снайперскую пару ВСУ и ее группу прикрытия заметили только на пятые сутки. В ходе снайперской дуэли был ликвидирован украинский боец, входивший в одно из спецподразделений ВСУ, и все семь человек из его группы прикрытия.
По данным Минобороны, противник направил для эвакуации своих бойцов группу из четырех военных. Все они были захвачены в плен.
Ранее российские военные уничтожили пункт временной дислокации ВСУ рядом с Белгородской областью, напоминает Ura.ru.
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