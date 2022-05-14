В Минобороны Украины заявили о намерении мобилизовать миллион человек

Киев на фоне специальной военной операции России намерен мобилизовать миллион человек. Об этом сообщил в соцсетях министр обороны Украины Алексей Резников.

В Госдуме заявили об отсутствии оснований для всеобщей мобилизации

«Были запущены процессы, которые обеспечат повышение оборонного потенциала Украины … Мы сосредоточены на необходимости обеспечить один миллион человек, которые будут противостоять противнику», — отметил глава украинского Минобороны.

Как отмечает местное издание Страна.ua, киевские власти впервые назвали число украинских граждан, которых планируется мобилизовать.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МобилизацияМинобороныУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры