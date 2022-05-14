В Минобороны Украины заявили о намерении мобилизовать миллион человек
Киев на фоне специальной военной операции России намерен мобилизовать миллион человек. Об этом сообщил в соцсетях министр обороны Украины Алексей Резников.
«Были запущены процессы, которые обеспечат повышение оборонного потенциала Украины … Мы сосредоточены на необходимости обеспечить один миллион человек, которые будут противостоять противнику», — отметил глава украинского Минобороны.
Как отмечает местное издание Страна.ua, киевские власти впервые назвали число украинских граждан, которых планируется мобилизовать.
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