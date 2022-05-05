В Госдуме заявили об отсутствии оснований для всеобщей мобилизации

Информация о планах объявить в России всеобщую мобилизацию — слухи, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Об этом сообщает «Интерфакс».

Песков назвал «чушью» сообщения о мобилизации в России 9 мая

«Иностранные СМИ распространяют информацию о том, что в России готовится проведение всеобщей мобилизации. Но она не предполагается ни сейчас, ни в будущем», — указал парламентарий.

По словам Швыткина, подобные сообщения нацелены на то, чтобы «посеять некоторую неразбериху, панические настроения среди населения», пишет Ura.ru.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «чушью» информацию о том, что 9 мая в России якобы планируют объявить мобилизацию, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МобилизацияГосдума
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