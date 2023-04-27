В Минобороны Украины заявили, что у Киева заканчиваются ракеты для систем ПВО

«Если они [ракеты] не производятся у нас, и есть только в странах, у которых мы не можем их взять, значит, надо пополнять чем-то другим. Чем? Западными системами ПВО», — указал министр.

По словам Резникова, ключевая задача для Киева и партнеров — обеспечение военных запчастями, обслуживанием, ремонтом и боеприпасами к переданным ВСУ системам «от снайперской винтовки до HIMARS и танка».

Ранее СМИ сообщили, что украинские системы ПВО могут вскоре остаться без боеприпасов. По данным представителей Пентагона, это случится уже к 23 мая, пишет RT. Такие трудности ВСУ позволят российской авиации проникать вглубь территории Украины, отмечает Ura.ru.

