В Минобороны Украины заявили, что у Киева заканчиваются ракеты для систем ПВО
Украинская армия почти израсходовала запасы ракет для произведенных в советское время систем противовоздушной обороны. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью «РБК-Украина».
«Если они [ракеты] не производятся у нас, и есть только в странах, у которых мы не можем их взять, значит, надо пополнять чем-то другим. Чем? Западными системами ПВО», — указал министр.
По словам Резникова, ключевая задача для Киева и партнеров — обеспечение военных запчастями, обслуживанием, ремонтом и боеприпасами к переданным ВСУ системам «от снайперской винтовки до HIMARS и танка».
Ранее СМИ сообщили, что украинские системы ПВО могут вскоре остаться без боеприпасов. По данным представителей Пентагона, это случится уже к 23 мая, пишет RT. Такие трудности ВСУ позволят российской авиации проникать вглубь территории Украины, отмечает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru