В Минобороны сообщили о выведенных из строя военных аэродромах в Луцке и Ивано-Франковске
Российские военные вывели из строя украинские военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Как отметил представитель оборонного ведомства, удары по объектам были нанесены высокоточным оружием большой дальности.
«Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске», — цитирует Конашенкова RT.
Кроме того, в Минобороны сообщили о сбитых за последние сутки трех украинских вертолетах Ми-24 и восьми беспилотниках, в том числе пяти БПЛА «Bayraktar TB2», пишет «Свободная пресса».
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