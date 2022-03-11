В Минобороны сообщили о выведенных из строя военных аэродромах в Луцке и Ивано-Франковске

ВС РФ нанесли утром удары по объектам военной инфраструктуры Украины Лукашенко вылетел в Москву на встречу с Путиным Орбан: ЕС не будет вводить санкции против РФ в нефтяном и газовом секторах Байден призовёт сегодня к прекращению нормальных торговых отношений с РФ Закрытие воздушного пространства на юге РФ продлили до 20 марта