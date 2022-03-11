В Минобороны сообщили о выведенных из строя военных аэродромах в Луцке и Ивано-Франковске

Российские военные вывели из строя украинские военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

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Как отметил представитель оборонного ведомства, удары по объектам были нанесены высокоточным оружием большой дальности.

«Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске», — цитирует Конашенкова RT.

Кроме того, в Минобороны сообщили о сбитых за последние сутки трех украинских вертолетах Ми-24 и восьми беспилотниках, в том числе пяти БПЛА «Bayraktar TB2», пишет «Свободная пресса».

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