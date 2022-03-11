Минобороны России: Силы ДНР освободили Волноваху

Войска Донецкой народной республики (ДНР) освободили город Волноваха. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зеленый Гай», — сообщил представитель военного ведомства.

Силы республики продвинулись до 6 км в глубину.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что взятие под контроль Волновахи и Мариуполя может ускорить сдачу украинских военных, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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