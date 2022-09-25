В Минобороны РФ сообщили об уничтожении ста наемников у Запорожья

В сводке Минобороны РФ также сообщается об уничтожении двух украинских самолетов МиГ-29, переоборудованные под применение американских ракет. Российские истребители сбили их в Николаевской области.

Кроме того, была уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS, расположенная все в той же Николаевской области.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара HIMARS по гостинице в центре Херсона, в которой располагались журналисты, погиб экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. При этом съемочная группа телеканала RT чудом не пострадала.

