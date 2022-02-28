Политолог сообщил, когда пройдут переговоры Москвы и Киева
Переговоры России и Украины пройдут утром 28 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусского политолога Юрия Воскресенского.
Они состоятся в резиденции Гомельской области. Отмечается, что украинская делегация поехала не по прямой дороге, а через Гомель, так как её члены опасаются за свою жизнь.
В составе украинской делегации — глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, отметил Воскресенский.
«Переговоры еще не начались, стороны только прибывают к месту их проведения», — сообщил ранее МИД России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru