В Минобороны предупредили о подготовке СБУ провокации с расстрелом мирных жителей
Служба безопасности Украины (СБУ) готовит в Одесской области провокацию с массовым расстрелом мирных жителей, чтобы обвинить в этом российских военных, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Как отметил генерал-полковник, у российской стороны есть достоверная информация, что СБУ готовится совершить «чудовищную провокацию для обвинения военнослужащих РФ в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей».
«С этой целью в ближайшее время планируется переодеть одно из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих и произвести демонстративный расстрел местных жителей», — цитирует Мизинцева ТАСС.
Глава Национального центра управления обороной добавил, что для «незамедлительного циничного раскручивания фейков» украинские и западные СМИ опубликуют фото- и видеоматериалы провокации.
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