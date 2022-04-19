В Минобороны предупредили о подготовке СБУ провокации с расстрелом мирных жителей

Как отметил генерал-полковник, у российской стороны есть достоверная информация, что СБУ готовится совершить «чудовищную провокацию для обвинения военнослужащих РФ в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей».

«С этой целью в ближайшее время планируется переодеть одно из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих и произвести демонстративный расстрел местных жителей», — цитирует Мизинцева ТАСС.

Глава Национального центра управления обороной добавил, что для «незамедлительного циничного раскручивания фейков» украинские и западные СМИ опубликуют фото- и видеоматериалы провокации.

