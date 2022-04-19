В Минобороны предупредили о подготовке СБУ провокации с расстрелом мирных жителей

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит в Одесской области провокацию с массовым расстрелом мирных жителей, чтобы обвинить в этом российских военных, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Как отметил генерал-полковник, у российской стороны есть достоверная информация, что СБУ готовится совершить «чудовищную провокацию для обвинения военнослужащих РФ в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей».

«С этой целью в ближайшее время планируется переодеть одно из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих и произвести демонстративный расстрел местных жителей», — цитирует Мизинцева ТАСС.

Глава Национального центра управления обороной добавил, что для «незамедлительного циничного раскручивания фейков» украинские и западные СМИ опубликуют фото- и видеоматериалы провокации.

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:ПровокацияОдессаСБУМинобороны РФ
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