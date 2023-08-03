В Минобороны подтвердили уничтожение шести беспилотников над Калужской областью
Минобороны подтвердило уничтожение шести дронов в небе над Калужской области. В ведомстве назвали это попыткой Киева «осуществить террористическую атаку».
До этого губернатор региона Владислав Шапша заявил, что средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников, пытавшихся пролететь через Калужскую область. Разрушений не зафиксировано, никто не пострадал. На месте работают специалисты оперативных служб.
Ранее беспилотник был сбит в районе Кара-Кобы в Крыму. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, на земле произошел подрыв дрона. В результате загорелись трава и кустарники, возгорание оперативно потушили, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин рассказал о новых социальных объектах на севере Москвы
- «Коммерсантъ»: В России вернут штрафы за превышение средней скорости
- В Минобороны подтвердили уничтожение шести беспилотников над Калужской областью
- ПВО сбила шесть беспилотников при попытке пролета через Калужскую область
- Боррель заявил, что Россия желает сделать страны «зависимыми» от своего зерна
- В Екатеринбурге затопило часть улицы Щербакова, образовалась пробка
- В Забайкалье сошли с рельсов четыре грузовых вагона
- Церемония награждения премии «Ника» в 2023 году не состоится
- Пожар на складах в Краснодаре локализовали на площади 400 кв. м
- Советник Пушилина заявил о сокращении поставок западной техники Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru