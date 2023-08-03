В Минобороны подтвердили уничтожение шести беспилотников над Калужской областью

Минобороны подтвердило уничтожение шести дронов в небе над Калужской области. В ведомстве назвали это попыткой Киева «осуществить террористическую атаку».

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До этого губернатор региона Владислав Шапша заявил, что средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников, пытавшихся пролететь через Калужскую область. Разрушений не зафиксировано, никто не пострадал. На месте работают специалисты оперативных служб.

Ранее беспилотник был сбит в районе Кара-Кобы в Крыму. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, на земле произошел подрыв дрона. В результате загорелись трава и кустарники, возгорание оперативно потушили, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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