В МИД заявили о попытках Украины воздействовать на российские спутники связи
Киевский режим при помощи иностранных специалистов пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи, говорится в официальном заявлении МИД.
В ведомстве отметили, что это «является запредельным нарушением международного права». Сообщается также, что Россия вправе ответить на подобные действия.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил объявить спутниковую группировку США законной целью российских сил. Шеремет отметил, что спутники передают ВСУ данные для нанесения ударов по территории России, и призвал «погасить» их. По его словам, американские спутники нацелены на «уничтожение мирного населения» и гражданских объектов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- Старовойт: приграничный поселок в Курской области остался без света из-за обстрела ВСУ
- Советник Пушилина оценил план Киева по захвату Крыма
- Белый дом: США не видят свидетельств поставок Китаем оружия для России
- В Запорожской области задержали двух наводчиков ВСУ
- Глава Чечни Кадыров поблагодарил мэра Москвы Собянина за решение вопроса с мечетью
- Власти отменили Парад Победы в Белгороде
- Задержанный в Брянской области украинский пилот заявил, что выполнял задание за деньги
- Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны
- СМИ: в Киеве обсуждают создание единого государства с Польшей
- Спикер палаты представителей США встретился с главой Тайваня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru