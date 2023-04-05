В МИД заявили о попытках Украины воздействовать на российские спутники связи

Президент России отметил важную миссию работников посольств иностранных государств в нашей стране Глава НАТО рассказал о поставках боеприпасов из Южной Кореи Посольство России направило в МИД Болгарии ноту в связи с осквернением памятника Советской армии в Софии Сразу пять сотрудников силовых ведомств в Калининграде отправлены в СИЗО по решению суда Власти Турции рассказали о перспективах продления зерновой сделки