В МИД заявили о попытках Украины воздействовать на российские спутники связи

Киевский режим при помощи иностранных специалистов пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи, говорится в официальном заявлении МИД.

В ведомстве отметили, что это «является запредельным нарушением международного права». Сообщается также, что Россия вправе ответить на подобные действия.

Илон Маск пообещал не допустить третьей мировой войны из-за ситуации со Starlink на Украине

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил объявить спутниковую группировку США законной целью российских сил. Шеремет отметил, что спутники передают ВСУ данные для нанесения ударов по территории России, и призвал «погасить» их. По его словам, американские спутники нацелены на «уничтожение мирного населения» и гражданских объектов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпутникУкраинаМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры