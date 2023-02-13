Илон Маск пообещал не допустить третьей мировой войны из-за ситуации со Starlink на Украине
Сеть спутниковой связи Starlink не должна использоваться для эскалации на Украине, которая может спровоцировать третью мировую войну. Об этом заявил глава владеющей средствами спутниковой связи компании SpaceX Илон Маск.
Бизнесмен указал, что спутники Starlink — «коммуникационная основа» Украины, особенно на линии фронта, где почти нет других возможностей для подключения к интернету.
«Но мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к третьей мировой войне», — написал Маск в Twitter.
Ранее президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания ограничила доступ украинских военных беспилотников к Starlink, напоминает РИА ФАН. Шотвелл подчеркнула, что спутники создавали не для использования в качестве оружия, пишет «Свободная пресса».
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