Илон Маск пообещал не допустить третьей мировой войны из-за ситуации со Starlink на Украине

Бизнесмен указал, что спутники Starlink — «коммуникационная основа» Украины, особенно на линии фронта, где почти нет других возможностей для подключения к интернету.

«Но мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к третьей мировой войне», — написал Маск в Twitter.

Ранее президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания ограничила доступ украинских военных беспилотников к Starlink, напоминает РИА ФАН. Шотвелл подчеркнула, что спутники создавали не для использования в качестве оружия, пишет «Свободная пресса».

