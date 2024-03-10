В Ватикане прокомментировали слова папы Римского о белом флаге для Украины

По словам Бруни, о белом флаге сказал интервьюер, а понтифик использовал этот образ, чтобы сказать о перемирии.



«Папа использовал образ белого флага, предложенный интервьюером, чтобы обозначить этим прекращение военных действий, перемирие, достигнутое благодаря смелости переговоров», — уточнил Бруни.



В другой части интервью, когда папа Римский упомянул другой конфликт, подчеркнул, что «переговоры никогда не являются капитуляцией».



Интервью швейцарской телерадиокомпании RS с папой Римским вышло 9 марта.



«Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не так, нужно иметь смелость вести переговоры. Я думаю, что силён тот, кто видит ситуацию, думает о людях, имеет мужество поднять белый флаг», – сказал о ситуации на Украине папа Франциск.



Понтифик считает, что сейчас есть много желающих стать посредником в конфликте на Украине. Папа Римский напомнил, что он также готов к этой роли, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

