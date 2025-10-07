В МИД назвали идею «репарационного займа» Украине попыткой кражи активов РФ

Планы Еврокомиссии выделить Украине так называемый «репарационный заем» за счет замороженных российских активов в МИД России расценили как попытку незаконного присвоения российской собственности. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества ведомства Дмитрий Биричевский, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, речь идет не о передаче активов, а о «неоднократной попытке украсть то, что принадлежит России по праву». Биричевский напомнил, что Москва располагает возможностями для ответа на подобные действия, и призвал Евросоюз «сто раз подумать» перед их реализацией.