В МИД назвали идею «репарационного займа» Украине попыткой кражи активов РФ
Планы Еврокомиссии выделить Украине так называемый «репарационный заем» за счет замороженных российских активов в МИД России расценили как попытку незаконного присвоения российской собственности. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества ведомства Дмитрий Биричевский, сообщает РИА Новости.
По словам дипломата, речь идет не о передаче активов, а о «неоднократной попытке украсть то, что принадлежит России по праву». Биричевский напомнил, что Москва располагает возможностями для ответа на подобные действия, и призвал Евросоюз «сто раз подумать» перед их реализацией.
Издание Euractiv ранее сообщило, что Евросоюз обсуждает идею «репарационного займа» Украине на сумму около €185 млрд. Механизм предполагает замену замороженных российских активов бескупонными облигациями, которые выпустит Еврокомиссия. Средства планируется использовать из бельгийского депозитария Euroclear, где активы уже конвертированы в наличные.
Инициативу, по данным источника, поддерживают глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц. По их замыслу, Киев должен будет вернуть заем после получения репараций от России, передает «Радиоточка НСН».
