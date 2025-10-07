Россиянам напомнили о штрафе до 3 тысяч рублей за выброс ноутбука в мусор
Выброс ноутбука в обычный мусорный контейнер может обернуться штрафом до 3 тысяч рублей, предупредил юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru. Он напомнил, что встроенные литий-ионные аккумуляторы относятся к отходам II класса опасности и подлежат обязательной переработке.
По словам эксперта, современные ноутбуки оснащены неразъемными батареями, поэтому сдавать на переработку необходимо весь прибор целиком.
Нарушение правил обращения с такими отходами подпадает под статью 8.2 Кодекса об административных правонарушениях.
Салкин уточнил, что размер штрафа для граждан составляет от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч, а для юридических — до 250 тысяч рублей. При этом, отметил он, на практике подобные санкции к отдельным гражданам применяются крайне редко, передает «Радиоточка НСН».

