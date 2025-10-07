Россиянам напомнили о штрафе до 3 тысяч рублей за выброс ноутбука в мусор

Выброс ноутбука в обычный мусорный контейнер может обернуться штрафом до 3 тысяч рублей, предупредил юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru. Он напомнил, что встроенные литий-ионные аккумуляторы относятся к отходам II класса опасности и подлежат обязательной переработке.

По словам эксперта, современные ноутбуки оснащены неразъемными батареями, поэтому сдавать на переработку необходимо весь прибор целиком.