«Коммунисты России» предложили запретить продажу Tesla из-за угрозы возгорания

Руководитель партии «Коммунисты России» и депутат Алтайского заксобрания Сергей Малинкович заявил в интервью NEWS.ru, что продажу автомобилей Tesla в России следует ограничить из-за риска возгорания при ДТП. По его словам, электрокары представляют опасность и из-за возможных неисправностей зарядных устройств.

Малинкович сослался на инцидент в США, где трое студентов погибли при аварии с участием Tesla. Как отметил политик, электромобиль питается от 12-вольтовой системы, которая может выйти из строя при столкновении, что делает машину «прямой угрозой жизни и здоровью человека».