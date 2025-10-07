«Коммунисты России» предложили запретить продажу Tesla из-за угрозы возгорания

Руководитель партии «Коммунисты России» и депутат Алтайского заксобрания Сергей Малинкович заявил в интервью NEWS.ru, что продажу автомобилей Tesla в России следует ограничить из-за риска возгорания при ДТП. По его словам, электрокары представляют опасность и из-за возможных неисправностей зарядных устройств.

Малинкович сослался на инцидент в США, где трое студентов погибли при аварии с участием Tesla. Как отметил политик, электромобиль питается от 12-вольтовой системы, которая может выйти из строя при столкновении, что делает машину «прямой угрозой жизни и здоровью человека».

Депутат добавил, что намерен направить обращение к федеральным законодателям и в ГИБДД с предложением запретить использование автомобилей Tesla на территории России до устранения выявленных технических проблем.

По его словам, причиной гибели студентов стал сбой в системе дверей Tesla Cybertruck, из-за которого они не смогли выбраться из салона. При этом один пассажир, по данным Малинковича, выжил — его спас очевидец, разбивший окно автомобиля веткой дерева, передает «Радиоточка НСН».

