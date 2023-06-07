В Мариуполе нашли тело женщины с вырезанной свастикой

Ее тело нашли по адресу, который сообщил в рамках данных показаний один из пленных бойцов «Азова»*. Как показала судебно-медицинская экспертиза, выявлены телесные повреждения, характерные для насильственного совершения с ней полового акта.

Также на ее теле были повреждения в виде нацистского креста или свастики. Личность погибшей не установлена, продолжается расследование.

Как сообщалось ранее, ВСУ намерены размещать солдат в школах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

*«Азов» — организация признана в России террористической.

