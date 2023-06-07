В Мариуполе нашли тело женщины с вырезанной свастикой
В Мариуполе обнаружили женщину со следами изнасилования и вырезанной на животе свастикой, сообщает РИА Новости.
Ее тело нашли по адресу, который сообщил в рамках данных показаний один из пленных бойцов «Азова»*. Как показала судебно-медицинская экспертиза, выявлены телесные повреждения, характерные для насильственного совершения с ней полового акта.
Также на ее теле были повреждения в виде нацистского креста или свастики. Личность погибшей не установлена, продолжается расследование.
Как сообщалось ранее, ВСУ намерены размещать солдат в школах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
*«Азов» — организация признана в России террористической.
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