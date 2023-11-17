МАГАТЭ: один из энергоблоков Запорожской АЭС временно остался без электричества

Шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции временно отключали от электричества, сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В МАГАТЭ заявили о мощных взрывах в районе Хмельницкой АЭС

В организации уточнили, что отключение от электросети произошло в начале текущей недели. Для работы энергоблока задействовали аварийные дизельные генераторы.

Эксперты МАГАТЭ начали расследование причин отключения. Инцидент не затронул остальные энергоблоки.

Ранее специалисты МАГАТЭ осмотрели нескольких площадок Запорожской АЭС и не нашли там следов взрывчатых веществ, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:МАГАТЭАЭСЗапорожье

Горячие новости

Все новости

партнеры