МАГАТЭ: один из энергоблоков Запорожской АЭС временно остался без электричества
Шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции временно отключали от электричества, сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
В организации уточнили, что отключение от электросети произошло в начале текущей недели. Для работы энергоблока задействовали аварийные дизельные генераторы.
Эксперты МАГАТЭ начали расследование причин отключения. Инцидент не затронул остальные энергоблоки.
Ранее специалисты МАГАТЭ осмотрели нескольких площадок Запорожской АЭС и не нашли там следов взрывчатых веществ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru