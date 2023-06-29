В МАГАТЭ назвали ситуацию на ЗАЭС «относительно стабильной»
Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается «относительно стабильной». Об этом в интервью BBC заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Он отметил, что российские специалисты приняли меры для удержания и сохранения воды для охлаждения станции. По его словам, вызывает озабоченность контрнаступление украинской армии.
«Станция расположена посередине передней линии фронта. Поэтому я не менее обеспокоен, чем раньше», - добавил глава МАГАТЭ.
Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс считает, что Украина может попытаться атаковать ЗАЭС «под чужим флагом», передает «Радиоточка НСН».
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