ФСБ: Киев привлек пять пенсионерок для убийств российских военных
Представители спецслужб Украины обманом привлекли пять пенсионерок для совершения терактов против российских военных. Об этом говорится в сообщении ФСБ.
По данным ведомства, Киев посредством звонков через мессенджеры обманным путем похитил у женщин денежные средства, хранящиеся в банках и полученные от принудительной продажи жилья. Злоумышленники представлялись сотрудниками силовых структур, в том числе ФСБ, МВД и Следственного комитета. Украинская сторона обещала пенсионеркам вернуть их средства и оказывала психологическое давление.
Как отметили в ФСБ, пожилых людей заставляли следить за местами жительства и стоянками автомобилей военных, привлекали к хранению самодельных взрывных устройств и непосредственно к совершению взрывов. Для терактов пенсионеры должны были лично передавать военным бомбы, замаскированные под бытовые предметы. Их взрывы также привели бы к гибели исполнителей, таким образом, Киев пытался использовать пожилых граждан в качестве «живых бомб». По данным спецслужбы, одно из СВУ было закамуфлировано под шахматную доску, которую планировалось подарить военнослужащему. Взрыв произошел бы при раскрытии доски, при этом еще одна пенсионерка должна была проверить, сработала ли бомба.
Правоохранители возбудили уголовные дела о теракте, незаконном приобретении, сбыте, хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Ранее в Новосибирской области задержали завербованных Киевом подростков, готовивших покушение на российского офицера с помощью смертельно опасного яда, напоминает РЕН ТВ.
