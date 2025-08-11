ФСБ: Киев привлек пять пенсионерок для убийств российских военных

Представители спецслужб Украины обманом привлекли пять пенсионерок для совершения терактов против российских военных. Об этом говорится в сообщении ФСБ.

По данным ведомства, Киев посредством звонков через мессенджеры обманным путем похитил у женщин денежные средства, хранящиеся в банках и полученные от принудительной продажи жилья. Злоумышленники представлялись сотрудниками силовых структур, в том числе ФСБ, МВД и Следственного комитета. Украинская сторона обещала пенсионеркам вернуть их средства и оказывала психологическое давление.