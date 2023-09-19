В Львовской области сотрудники военкомата попытались силой задержать мужчину на улице
Военкомат Львовской области пообещал провести служебную проверку после того, как в интернете появилось видео, на котором видно, как его сотрудники пытаются силой задержать мужчину на улице, сообщает РИА Новости.
Ему удалось сбежать благодаря проходим, которые вступились за мужчину и потребовали вызвать сотрудников правоохранительных органов. Руководство военкомата назначило служебную проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку.
Ранее молдавские пограничники задержали 11 украинских уклонистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru