В Львовской области сотрудники военкомата попытались силой задержать мужчину на улице

Военкомат Львовской области пообещал провести служебную проверку после того, как в интернете появилось видео, на котором видно, как его сотрудники пытаются силой задержать мужчину на улице, сообщает РИА Новости.

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Ему удалось сбежать благодаря проходим, которые вступились за мужчину и потребовали вызвать сотрудников правоохранительных органов. Руководство военкомата назначило служебную проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку.

Ранее молдавские пограничники задержали 11 украинских уклонистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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