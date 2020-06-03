В Луганске 24 июня пройдет парад Победы
В Луганске 24 июня состоится военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
В заявлении главы ЛНР подчеркивается, что это «важнейшего для нас событие» пройдет на территории республики в один день с РФ, передает РИА Новости.
Ранее власти республики приняли решение не проводить военный парад 9 мая из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
Сегодня же стало известно, что самопровозглашенная Луганская народная республика внесла поправки в свою Конституцию, которые закрепили статус русского языка как единственного государственного.
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